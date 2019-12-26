Никита Кацалапов: Оценки в финале Гран-при? Разочарование уже прошло Никита Кацалапов, выступающий в танцевальной паре с Викторией Синициной, остался доволен оценками за ритм-танец на чемпионате России.

- Очень довольны и рады цифрам на табло. Это очень большая оценка, спасибо судьям. Но у нас были небольшие помарки, не знаем пока почему. Для нас чемпионат России — главный турнир страны, большая ответственность.

Оценки в финале Гран-при? Разочарование уже прошло. Все удалось разобрать, изменили три последних элемента, доработали, - приводит слова Кацалапова Sport24.ru.

Добавим, что по итогам ритм-танца Синицина/Кацалапов получили от судей 88,43 балла.