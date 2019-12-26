Синицина и Кацалапов стали лучшими в ритм-танце на чемпионате России В танцах на льду завершился первый этап соревнований.

Москвичи Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат в ритм-танцах, первом этапе соревнований в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию. Результат бронзовых призеров сочинской Олимпиады Синицыной и Кацалапова – 88,43 балла.

Второе место досталось дуэту Александре Степановой и Ивана Букина (87,13). Третьими стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (77,38). Два эти пары тоже представляют Москву.

Соревнования в произвольном танце запланированы на пятницу 27 декабря. Начало в 9:30 по московскому времени.

Красноярск (Россия)

Чемпионат России

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Москва) – 88,43

2. Александра Степанова/Иван Букин (Москва) – 87,13

3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Москва) – 77,38

4. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Москва) – 73,98

5. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Пермский край) – 73,67

6. Софья Евдокимова/Егор Базин (Самарская область) – 71,42

7. София Шевченко/Игорь Еременко (Москва) – 70,48

8. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Москва) – 70,34

9. Ксения Конкина/Павел Дрозд (Москва) – 69,04

10. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин (Санкт-Петербург) – 57,53

11. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 55,88

12. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко (Москва) – 55,26

13. Мария Игнатьева/Михаил Брагин (Свердловская область) – 52,24

14. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский (Нижегородская область) – 40,07