Медведевой поменяли коньки перед короткой программой чемпионата России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева повредила ботинок конька перед стартом на чемпионате России в Красноярске, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.
«Да, это так. Ботинки купили, лезвия установили», – приводит ТАСС слова Горшкова.
Отметим, что в нынешнем сезоне 20-летняя Медведева заняла пятое место на этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне и второе – на «Кубке Ростелеком» в Москве.
Короткая программа у женщин пройдет в пятницу. Начало прокатов – 15:30 (мск).
В прошлом сезоне Медведева заняла на чемпионате России седьмое место.
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