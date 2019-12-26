Иван Букин: Старались улучшить финнстеп, на котором потеряли много баллов на Финале Гран-при Степанова и Букин занимают второе место после ритм-танца на чемпионате России.

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, оценил прокат ритм-танца на чемпионате России в Красноярске.

«После Турина много работали над техникой – это финнстеп и дорожка (шагов), – приводит «Р-Спорт» слова 26-летнего фигуриста. – В финнстепе на Финале Гран-при много потеряли баллов, старались его улучшить».

Напомним, Степанова и Букин набрали 87,13 балла и занимают второе место, отставая на 1,3 балла от Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Третьими идут Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Произвольный танец у танцевальных пар пройдет 26 декабря. Начало прокатов – 9:30 (мск).