Александр Горшков: Пока речи о снятии Медведевой не идет Медведева повредила ботинок конька на чемпионате России.

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о том, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева может сняться с чемпионата России.

В четверг стало известно о том, что Медведева повредила на тренировке ботинок конька. Ранее Горшков заявил, что 20-летней российской фигуристке приобрели новый ботинок.

«Пока об этом (снятии с чемпионата) речи не идет», – приводит «Р-Спорт» слова Горшкова.

В нынешнем сезоне 20-летняя Медведева заняла пятое место на этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне и второе – на «Кубке Ростелеком» в Москве.

Короткая программа у женщин пройдет в пятницу. Начало прокатов – 15:30 (мск).

В прошлом сезоне Медведева заняла на чемпионате России седьмое место.