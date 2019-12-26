Татьяна Тарасова: Наши танцевальные дуэты не хотят видеть на ведущих мировых позициях Известный тренер прокомментировала выступления лучших танцевальных дуэтов на чемпионате России.

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В эфире «Первого канала» знаменитый тренер и телекомментатор Татьяна Тарасова дала оценку выступлению лучших дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию. На соревнованиях в Красноярске в ритм-танце лучшие результаты показали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (88,43), а также Александра Степанова и Иван Букин (87,13).

«Они здорово откатали, – заявила Тарасова. – Все было органично, уверенно и музыкально. Две наши лучшие пары не могут одолеть американцев... Это просто смешно. Не хотят видеть нас на ведущих мировых позициях.

Дайте нам соревноваться, товарищи! Саша и Ваня выглядели очень вдохновенно, их выступление было красиво до невозможности. Они очень легко делают сложные вещи».

Соревнования в произвольном танце запланированы на пятницу 27 декабря. Начало в 9:30 по московскому времени.