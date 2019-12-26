Козловский и Бойкова: Получили пинка под зад после финала Гран-при Фигуристы лидируют в короткой программе спортивных пар на чемпионате России.

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Дуэт из Санкт-Петербурга Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили 80,39 баллов в короткой программе на чемпионате России и перед выступлением четырех пар последней разминки лидируют в соревнованиях.

После выступления Козловский дал комментарий.

«Прокат вышел хорошим, рабочим, сдержанным, – цитирует фигуриста Sports.ru – Думаю, то, что от нас требовалось в короткой программе, мы сделали. Теперь дело за произвольной. Тем более, у нас есть день перерыва – это всегда помогает – можно отвлечься.

Средний уровень катания определяет уровень всей сборной. То, что такая высокая конкуренция, демонстрирует, что школа парного катания в России одна из самых мощных. Это классно, это радует. Всегда любишь соревноваться с сильным соперником. Это мотивирует.

После Финала Гран-при восстановились нормально. Какой шок? Я вас умоляю! Ну всякое случается, мы люди, не киборги. Все ошибаются. Вон Юдзуру Ханю на чемпионате Японии стал вторым, думаю, он вряд ли пошел убиваться. Мы еще увидим его на четырех континентах, на мире. Это нормально. Проигрыш – это часть спорта, без этого никак.

Конечно, мы получили определенный заряд мотивации и… («пинка под зад», – подсказала Александра Бойкова) Я хотел помягче сказать. Мы погоревали один день и продолжили работать. Нужно кататься везде. Количество турниров в год не мешало Евгении Медведевой, Алине Загитовой долгое время побеждать на всех турнирах».

Произвольная программа спортивных пар запланирована на субботу 28 декабря. Начало в 12:30 по московскому времени.