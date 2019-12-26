Марина Зуева: Тарасова и Морозов на правильном пути Российские фигуристы получили оценки, превышающие мировой рекорд.

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Тренер Марина Зуева высказалась о выступлении пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов в короткой программе чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

«Они на правильном пути, мы работали много над образом, теперь они могут показать технические стороны», – приводит «Р-Спорт» слова Зуевой.

Отметим, что за короткую программу Тарасова и Морозов получили от судей 83,91 балла, что является мировым рекордом. Однако он не будет зафиксирован официально, так как результат показан на национальных соревнованиях.

Произвольная программа у пар пройдет в субботу. Начало – 12:30 (мск).