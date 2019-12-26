Наталья Бестемьянова: Не слышала, чтобы удачно выступали в новых коньках, но у Медведевой выхода нет Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что фигуристке Евгении Медведевой будет очень сложно выступать в новых коньках.

– Я не слышала, чтобы удачно выступали на новых ботинках, но у Жени другого выхода нет, ей нельзя не выступать! Это невероятно тяжело – выступать в новых ботинках, мне даже сложно представить, каково это. Для меня всегда было такой жуткой проблемой перейти на другие ботинки, – приводит слова Бестемьяновой «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Медведева повредила ботинок во время тренировки.

Короткая программа у женщин пройдет в пятницу. Начало прокатов – 15:30 (мск).

В прошлом сезоне Медведева заняла на чемпионате России седьмое место.