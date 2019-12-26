Наталья Бестемьянова: Не слышала, чтобы удачно выступали в новых коньках, но у Медведевой выхода нет

– Я не слышала, чтобы удачно выступали на новых ботинках, но у Жени другого выхода нет, ей нельзя не выступать! Это невероятно тяжело – выступать в новых ботинках, мне даже сложно представить, каково это. Для меня всегда было такой жуткой проблемой перейти на другие ботинки, – приводит слова Бестемьяновой «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Медведева повредила ботинок во время тренировки.
Короткая программа у женщин пройдет в пятницу. Начало прокатов – 15:30 (мск).
В прошлом сезоне Медведева заняла на чемпионате России седьмое место.
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