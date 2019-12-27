Медведева провела тренировку в старых ботинках Накануне двукратная чемпионка мира повредила ботинок.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела в пятницу тренировку перед короткой программой на чемпионате России в Красноярске, сообщает «Р-Спорт».

20-летняя российская фигуристка каталась в старых ботинках, один из которых был закреплен скотчем.

Отметим, что в четверг также на тренировке Медведева повредила ботинок. Однако как заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков фигуристке приобрели новый ботинок, и речи о ее снятии с турнира не идет. В пятницу Медведева исполнила каскады тройной флип – тройной тулуп, двойной аксель – тройной тулуп.

Короткая программа у женщин пройдет в пятницу. Начало прокатов – 15:30 (мск).