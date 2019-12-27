Медведева провела тренировку в старых ботинках

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела в пятницу тренировку перед короткой программой на чемпионате России в Красноярске, сообщает «Р-Спорт».
20-летняя российская фигуристка каталась в старых ботинках, один из которых был закреплен скотчем.
Отметим, что в четверг также на тренировке Медведева повредила ботинок. Однако как заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков фигуристке приобрели новый ботинок, и речи о ее снятии с турнира не идет. В пятницу Медведева исполнила каскады тройной флип – тройной тулуп, двойной аксель – тройной тулуп.
Короткая программа у женщин пройдет в пятницу. Начало прокатов – 15:30 (мск).
Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев Александр Дюков: МВД показало мне видео, как фанаты готовили драки в Питере Повестка последнего в году исполкома РФС получилась насыщенной. По окончании заседания президент организации прокомментировал все злободневные темы. 24.12.2019 20:30 Футбол Григорьевская Юлия С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Дмитрий Яшкин: Соперник удивлен? Да я сам себя перехитрил Автор дубля в матче с ЦСКА, нападающий московского «Динамо» – о победе в столичном дерби. 25.12.2019 22:45 Хоккей Кузютина Елена Не медаль, так хоть букет. Юрлова – шестая в последней гонке года Во Франции женским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира-2019/20. Лучшая из наших Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 22.12.2019 18:00 Биатлон Тигай Лев Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай Малкин выбил 400, Кучеров – 500. Ждем 700 шайб от Овечкина и 100 очков от Панарина В НХЛ наступили короткие рождественские каникулы. Самое время подвести промежуточные итоги. 26.12.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев Погода наладилась, сборная – нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женской гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая скромное 14-е место. 21.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев