Синицина и Кацалапов во второй раз подряд выиграли чемпионат России

Российская танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями чемпионата России в Красноярске.
Синицина и Кацалапов сохранили первое место, которое занимали после ритм-танца. При этом по оценке в произвольной программе они уступили Александре Степановой и Ивану Букину, которые остались вторыми. Бронзовыми призерами чемпионата России стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Таким образом, Синицина и Кацалапов защитили свой чемпионский титул, завоеванный год назад.
Красноярск (Россия)
Чемпионат России
Танцы на льду
Произвольный танец
1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Москва) – 220,74
2. Александра Степанова / Иван Букин (Москва) – 219,72
3. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (Москва) – 197,73
4. Аннабель Морозова / Андрей Багин (Пермский край) – 189,10
5. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Москва) – 186,81
6. Софья Шевченко / Игорь Еременко (Москва) – 181,67
7. Софья Евдокимова / Егор Базин (Самарская область) – 180,68