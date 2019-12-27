Синицина и Кацалапов во второй раз подряд выиграли чемпионат России - Советский спорт
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27 декабря 2019 12:04Фигурное катаниеЛипкин Антон

Синицина и Кацалапов во второй раз подряд выиграли чемпионат России

Степанова и Букин – вторые.

Российская танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями чемпионата России в Красноярске.

Синицина и Кацалапов сохранили первое место, которое занимали после ритм-танца. При этом по оценке в произвольной программе они уступили Александре Степановой и Ивану Букину, которые остались вторыми. Бронзовыми призерами чемпионата России стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Таким образом, Синицина и Кацалапов защитили свой чемпионский титул, завоеванный год назад.

Красноярск (Россия)
Чемпионат России
Танцы на льду
Произвольный танец

1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Москва) – 220,74
2. Александра Степанова / Иван Букин (Москва) – 219,72
3. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (Москва) – 197,73
4. Аннабель Морозова / Андрей Багин (Пермский край) – 189,10
5. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Москва) – 186,81
6. Софья Шевченко / Игорь Еременко (Москва) – 181,67
7. Софья Евдокимова / Егор Базин (Самарская область) – 180,68

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