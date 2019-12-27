Синицина - о выступлении на чемпионате России: Мы старались показать максимум В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию.

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Чемпионы России в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали свое выступление на турнире.

«Подошли к выступлению ответственно и хладнокровно. Шероховатостей особых не было, но были моменты, когда мы могли бы выложиться более эмоционально. Старались показать максимум, но еще нужно работать и работать», - цитирует Синицину Sport24.ru.

«Сегодня было не так эмоционально, потому что мы больше думали об элементах. Старались показать то, что наработали после финала Гран-при», - добавил Кацалапов.

Напомним, сегодня Синицина и Кацалапов во второй раз подряд выиграли чемпионат России. Московская пара в сумме набрала 220,74 балла.

Серебро завоевали Александра Степанова и Иван Букин, бронза - у Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Обе пары также представляют Москву.

Сегодня на чемпионате России с короткой программой выступят женщины-одиночницы.

Турнир продлится до 29 декабря.