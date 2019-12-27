Степанова - о втором месте на чемпионате России: Сегодня мы довольны качеством нашего катания В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию.

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Российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, занявшие второе место в танцах на льду на чемпионате России, поделились эмоциями после выступления.

«Очень тяжелый старт. Сегодня мы довольны качеством нашего катания. Об ошибках сейчас не могу ничего сказать, катались на эмоциях. Но прокат не близок к максимуму», - приводит слова Степановой Sport24.ru.

«Сегодня мы не экономили силы. Зрители шикарные, поддерживали каждый элемент», - сказал Букин.

Напомним, сегодня Степанова и Букин выиграли серебряные медали чемпионата России.

Чемпионом страны второй года подряд стала пара Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

Бронза - у Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Все призеры представляют Москву.

Сегодня на чемпионате России с короткой программой выступят женщины-одиночницы.

Турнир продлится до 29 декабря.