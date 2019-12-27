Степанова - о втором месте на чемпионате России: Сегодня мы довольны качеством нашего катания - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 декабря 2019 12:58Фигурное катаниеНечаев Юрий

Степанова - о втором месте на чемпионате России: Сегодня мы довольны качеством нашего катания

В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию.

Российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, занявшие второе место в танцах на льду на чемпионате России, поделились эмоциями после выступления.

«Очень тяжелый старт. Сегодня мы довольны качеством нашего катания. Об ошибках сейчас не могу ничего сказать, катались на эмоциях. Но прокат не близок к максимуму», - приводит слова Степановой Sport24.ru.

«Сегодня мы не экономили силы. Зрители шикарные, поддерживали каждый элемент», - сказал Букин.

Напомним, сегодня Степанова и Букин выиграли серебряные медали чемпионата России.

Чемпионом страны второй года подряд стала пара Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

Бронза - у Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Все призеры представляют Москву.

Сегодня на чемпионате России с короткой программой выступят женщины-одиночницы.

Турнир продлится до 29 декабря.

Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов уступил Джоковичу в матче за третье место на турнире в ОАЭ Карен Хачанов: Рафа должен сказать, сколько мне заплатить за мастер-класс Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
Все ли дело в лыжах? Россияне провалили этап в Анси Дожди во Франции смыли шансы нашей мужской сборной на медали в Анси. Без подходящих лыж и на фоне усталости наши биатлонисты в трех гонках ни разу не попали в топ-10. В воскресном масс-старте лидер команды Александр Логинов стал только 11-м. 22.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай
Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
В РФС закручивают гайки. Информационные Много решений было принято на вторничном заседании исполкома РФС. Жаль, что революций не случилось. Так еще и не со всеми мелкими, рутинными заявлениями есть согласие у многих журналистов. Своими впечатлениями делится главный редактор «Советского спорта». 24.12.2019 23:30 Футбол Яременко Николай
Еще по теме:
Президент «Урала» о новых штрафах за критику арбитров: Судьи – неприкасаемые? Александр Дюков: Не думаю, что Fan ID будет использоваться, как на чемпионате мира Александр Дюков: Мат – проблема, с которой нужно что-то делать
Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок. 13.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
«Спартак» разгромил «Сибирь», Зуб сделал хет-трик в Нур-Султане Очередной тур КХЛ подарил болельщикам впечатляющее зрелище в матчах, проходивших в Новосибирске, где «Сибирь» принимала набравший ход «Спартак», и Нур-Султане – там «Барыс» очень хотел прервать свою неудачную серию в играх против питерского СКА. 25.12.2019 20:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзы На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место. 20.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Михаил Григоренко: Мои дети счастливы! Получают подарки дважды Нападающий ЦСКА – о матче против «Магнитки», предстоящем московском дерби и новогоднем настроении. 24.12.2019 22:15 Хоккей Кузютина Елена
Не медаль, так хоть букет. Юрлова – шестая в последней гонке года Во Франции женским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира-2019/20. Лучшая из наших Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 22.12.2019 18:00 Биатлон Тигай Лев
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
13:45 Хоккей «Сибирь» объявила о подписании контракта с Макаровым
13:38 Баскетбол Уилл Томас: «Зенит» движется в правильном направлении
13:34 Баскетбол Жоан Пласа: «Зенит» начинает показывать реальную картину
13:31 Олимпиада Интересы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде будет представлять швейцарская юридическая компания
13:13 Футбол Халк, Данни и Вагнер Лав вошли в сборную десятилетия РПЛ
12:58 Фигурное катание Степанова - о втором месте на чемпионате России: Сегодня мы довольны качеством нашего катания
12:38 Фигурное катание Синицина - о выступлении на чемпионате России: Мы старались показать максимум
12:21 Футбол Роман Шишкин: В ФНЛ иногда вообще непонятно, чем руководствуется арбитр
12:15 Олимпиада РУСАДА отправило в WADA несогласие с отстранением
12:07 Футбол Жозе Моуринью: Играть через 48 часов - это преступление против законов биологии и физиологии
12:04 Фигурное катание Синицина и Кацалапов во второй раз подряд выиграли чемпионат России
11:58 Хоккей Лаури Марьямяки: «Йокерит» провел один из лучших первых периодов в сезоне
11:53 Футбол Роман Шишкин: В ФНЛ все футболисты бьются за каждый мяч, сражаются до последнего
11:47 Хоккей Майкл Пелино: В будущем Ткачев станет одним из ключевых факторов «Локомотива»
11:35 Хоккей Максим Сушинский: «Авангард» усиления не ищет
11:28 Футбол Шейдаев вернется в «Крылья Советов»
11:20 Хоккей Рафик Якубов: Скорее всего, трансферной активности от «Ак Барса» не будет
11:06 Футбол Джака близок к переходу в «Герту»
10:51 Хоккей Агент Ковальчука: В этом сезоне Илья в КХЛ не вернется
10:38 Футбол Хосеп Гвардиола: Агуэро незаменим для «Манчестер Сити»
Число погибших при крушении самолета в Казахстане выросло до 14
Начался суд над полицейскими, упустившими «петрозаводского маньяка»
Владимир Путин назначил нового главу УМВД по Тюменской области. Когда его представят?
«Для кого было нужно присоединение к Нижнему?»: «Окский берег» достраивать не будут
В Казани противники строительства МСЗ потребовали отставки Хохорина
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика