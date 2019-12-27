Александр Самарин: Не буду рассказывать красивые истории, результата это не изменит Российский фигурист сорвал два прыжка в произвольной программе.

Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин после выступления в произвольной программе чемпионата России в Красноярске высказался о своей физической форме.

«Не буду ничего говорить и рассказывать красивые истории, – приводит «Р-Спорт» слова 21-летнего фигуриста. – Результата это не изменит. Если приехал сюда, надо было выходить и делать».

Напомним, Самарин, сорвавший два прыжка, получил за произвольную программу 172,06 балла и по сумме двух оценок идет на третьем месте. После короткой программы Самарин занимал восьмое место.

Отметим, что Самарин неизменно был в тройке лучших на трех предыдущих чемпионатах России.