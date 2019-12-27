Алиев впервые в карьере стал чемпионом России - Советский спорт
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27 декабря 2019 15:39Фигурное катаниеЛипкин Антон

Алиев впервые в карьере стал чемпионом России

В тройку лучших попали Даниелян и Самарин.

Серебряный призер чемпионата Европы Дмитрий Алиев впервые в своей карьере выиграл чемпионат России.

20-летний фигурист стал победителем турнира в Красноярске, поднявшись с четвертого места, которое он занимал после короткой программы. При этом лучший результат в произвольной программе показал 16-летний Артур Даниелян, переместившийся с 13-го на второе место. Бронзу во второй раз подряд завоевал 21-летний Александр Самарин, который в короткой программе был восьмым.

Отметим, что в прошлом сезоне Алиев был на чемпионате России пятым, а в 2017 году показал третий результат.

Красноярск (Россия)
Чемпионат России
Мужчины
Итог

1. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург – Коми) – 260,98
2. Артур Даниелян (Москва) – 253,42
3. Александр Самарин (Москва) – 252,74
4. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 249,46
5. Андрей Мозалев (Санкт-Петербург) – 240,55
6. Даниил Самсонов (Москва) – 240,21
7. Петр Гуменник (Санкт-Петербург) – 238,08
8. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) – 237,76
9. Сергей Воронов (Москва) – 233,82
10. Андрей Зубер (Санкт-Петербург) – 225,77

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