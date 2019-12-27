Алиев впервые в карьере стал чемпионом России В тройку лучших попали Даниелян и Самарин.

Серебряный призер чемпионата Европы Дмитрий Алиев впервые в своей карьере выиграл чемпионат России.

20-летний фигурист стал победителем турнира в Красноярске, поднявшись с четвертого места, которое он занимал после короткой программы. При этом лучший результат в произвольной программе показал 16-летний Артур Даниелян, переместившийся с 13-го на второе место. Бронзу во второй раз подряд завоевал 21-летний Александр Самарин, который в короткой программе был восьмым.

Отметим, что в прошлом сезоне Алиев был на чемпионате России пятым, а в 2017 году показал третий результат.

Красноярск (Россия)

Чемпионат России

Мужчины

Итог

1. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург – Коми) – 260,98

2. Артур Даниелян (Москва) – 253,42

3. Александр Самарин (Москва) – 252,74

4. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 249,46

5. Андрей Мозалев (Санкт-Петербург) – 240,55

6. Даниил Самсонов (Москва) – 240,21

7. Петр Гуменник (Санкт-Петербург) – 238,08

8. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) – 237,76

9. Сергей Воронов (Москва) – 233,82

10. Андрей Зубер (Санкт-Петербург) – 225,77