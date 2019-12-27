Дмитрий Алиев: Надеюсь, победа в чемпионате России принесет мне уверенности, стержня и характера Алиев впервые в карьере стал чемпионом России.

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Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свою победу на чемпионате России в Красноярске.

«Я умею все делать, – приводит «Р-Спорт» слова 20-летнего Алиева. – Главный вопрос – в себя поверить. Я хотел стать чемпионом России. Надеюсь, эта победа принесет мне уверенности, стержня, характера».

Отметим, что Алиев впервые в своей карьере выиграл чемпионат России. Накануне он стал четвертым в короткой программе, но смог подняться на первое по сумме двух оценок после произвольной, опередив Артура Даниеляна и Александра Самарина.

В прошлом сезоне Алиев был на чемпионате России пятым, а в 2017 году показал третий результат.