Елизавета Туктамышева: Рассматривая состояние до проката, выступлением довольна Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России.

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- Рассматривая состояние до проката, выступлением довольна. Хоть оно и получилось неидеальным. Сегодня было очень волнительно.

Завтра хотелось бы откатать лучше. Сегодня прыжки были не совсем классные, не совсем те, которые я имею. Хочется выходить и оттарабанивать все.

Буду ли я завтра прыгать четверной тулуп? Не знаю. У нас такая конкуренция, что нельзя допускать недочеты. Женское фигурное катание в России вышло на новый уровень, - цитирует Туктамышеву Sport24.ru.

Напомним, что Туктамышева за свою короткую программу получила от судей 75,74 балла.

Произвольные программы фигуристки представят в субботу, 28 декабря.