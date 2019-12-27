Александра Трусова: Хотела прыгать тройной аксель, долго не хотела соглашаться на двойной Трусова идет третьей в короткой программе чемпионата России.

Российская фигуристка Александра Трусова после выступления в короткой программе на чемпионате России в Красноярске объяснила, почему исполнила тройной аксель вместо двойного.

«После тренировки тренеры сказали: «Давай не будем рисковать, так как надо отбираться (на чемпионат Европы), – приводит «Р-Спорт» слова 15-летней фигуристки. – Конечно, я хотела прыгать его (тройной аксель), долго не хотела соглашаться. Но все-таки решили делать двойной. На этих соревнованиях это правильное решение».

Трусова чисто прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Судьи поставили ей 76,46 балла. На данный момент Трусова занимает третье место после Алены Косторной (89,86) и Анны Щербаковой (79,93).