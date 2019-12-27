Анна Щербакова: В прошлом году было легче, так как не было турнирных задач Действующая чемпионка России идет на втором месте в короткой программе чемпионата России в Красноярске.

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Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о своем выступлении в короткой программе на чемпионате России в Красноярске

«Мандраж небольшой был, а удовольствие начала получать после последнего прыжка, – приводит «Р-Спорт» слова 15-летней фигуристки. – В прошлом году было легче, так как задач турнирных не ставилось».

Щербакова исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер. Судьи поставили ей 79,93 балла. На данный момент Щербакова занимает второе место после Алены Косторной (89,86).

Отметим, что Щербакова действующая чемпионка России.