Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России Победительница финала Гран-при получила от судей 89,86 балла.

Российская фигуристка Алена Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе.

На чемпионате России в Красноярске 16-летняя Косторная исполнила тройной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа и получила от судей 89,86 балла, что выше ее собственного предыдущего достижения – 85,45, установленного 6 декабря в финале Гран-при в Турине.

Однако новый рекорд Косторной не будет ратифицирован, так как установлен на национальном соревновании.

Отметим, что Косторная набрала в короткой программе больше, чем лучший из мужчин, которым стал накануне Макар Игнатов (88,88).