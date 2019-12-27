Алена Косторная: Больше радовалась не баллам и прокату, а тому что сказала Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная подвела итоги выступления в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
«Я больше радовалась не баллам и не прокату, а тому что мне сказала Этери Георгиевна, – приводит «Р-Спорт» слова 16-летней фигуристки. – Я впервые это слышала».
Отметим, что Косторная превысила мировой рекорд, получив от судей 89,86 балла. Однако новое достижение не будет ратифицировано, так как установлено на национальном соревновании.
Косторная чисто исполнила тройной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа.
Произвольная программа у женщин пройдет в субботу. Начало прокатов – 15:00 (мск).
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