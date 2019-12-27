Тренер: Доволен, что Алиев справился с напряжением Алиев впервые стал чемпионом России.

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Тренер Евгений Рукавицын высказался о победе своего подопечного Дмитрия Алиева на чемпионате России в Красноярске.

«Доволен катанием Димы, не знаю судейские дела – не следил, – приводит ТАСС слова Рукавицына. – Доволен четверным лутцем, остальными элементами. И самое главное, доволен тем, что он справился с напряжением».

20-летний фигурист впервые стал чемпионом России, поднявшись с четвертого места, которое он занимал после короткой программы. По сумме двух оценок Алиев набрал 260,98 балла.

Отметим, что в прошлом сезоне Алиев был на чемпионате России пятым, а в 2017 году показал третий результат.