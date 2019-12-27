Тренер: Доволен, что Алиев справился с напряжением - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 декабря 2019 17:33Фигурное катаниеЛипкин Антон

Тренер: Доволен, что Алиев справился с напряжением

Алиев впервые стал чемпионом России.

Тренер Евгений Рукавицын высказался о победе своего подопечного Дмитрия Алиева на чемпионате России в Красноярске.

«Доволен катанием Димы, не знаю судейские дела – не следил, – приводит ТАСС слова Рукавицына. – Доволен четверным лутцем, остальными элементами. И самое главное, доволен тем, что он справился с напряжением».

20-летний фигурист впервые стал чемпионом России, поднявшись с четвертого места, которое он занимал после короткой программы. По сумме двух оценок Алиев набрал 260,98 балла.

Отметим, что в прошлом сезоне Алиев был на чемпионате России пятым, а в 2017 году показал третий результат.

Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России в Красноярске Алена Косторная: Больше радовалась не баллам и прокату, а тому что сказала Тутберидзе Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России
Туктамышева забыла тулуп, а в Красноярске скоро «-30». Стартует чемпионат России В четверг начинается чемпионат страны. По его результатам будет определен состав национальной сборной на ЧЕ и ЧМ в начале наступающего года. 25.12.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Отпуск по уходу: вся правда об Алине Загитовой То, что женское фигурное катание давно стало детским – набившая оскомину банальность. 15.12.2019 09:30 Фигурное катание Яременко Николай
Еще по теме:
Алена Косторная: Больше радовалась не баллам и прокату, а тому что сказала Тутберидзе Наталья Антипина: У Загитовой всегда был характер лидера Тренер Туктамышевой: У Лизы есть конкретная задача, а будет ли участвовать Косторная – не важно
Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
«ЦСКА предстал «машиной». Что говорили Никитин и Воробьев Комментарии главных тренеров ЦСКА и «Металлурга» после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором москвичи дома победили со счетом 3:2. 24.12.2019 22:30 Хоккей Абушкин Руслан
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:29 Фигурное катание
Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха Премьера нового ледового спектакля Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» состоится в дни новогодних праздников в ЦСКА Арена на Автозаводской. 19.12.2019 14:45 Фигурное катание
Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай
Новости
18:21 Фигурное катание Станислава Константинова: Судейство строгое, но я с ним соглашусь
18:20 Хоккей Алексей Бадюков: В игре с Канадой нужно проследить за дисциплиной, не поддаваться эмоциям
18:15 Хоккей «Северсталь» подписала контракт с Кулдой
18:05 Футбол Гендиректор «Сочи» – об отставке Егорова: Надеюсь, что будет порядок и меньше ошибок
18:03 Хоккей Андрей Николишин: У канадцев очень сильный подбор игроков, многое в матче будет зависеть от настроя
18:01 Футбол «Осасуна» арендовала защитника «Валенсии»
18:00 Фигурное катание Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России в Красноярске
17:50 Фигурное катание Софья Самодурова: Весь сезон такие оценки, какие ко мне вопросы?
17:49 Хоккей Александр Гулявцев: Сейчас такое время, что на мастерство смотреть не нужно
17:44 Хоккей СКА на выезде обыграл «Сибирь»
17:43 Футбол Директор «Лейпцига»: Холанд позитивно настроен на переход в нашу команду
17:41 Хоккей Андрей Мартемьянов: «Амур» больше хотел и победил
17:33 Фигурное катание Тренер: Доволен, что Алиев справился с напряжением
17:25 Футбол Гоцук покинул курский «Авангард»
17:24 Футбол Шамиль Газизов: В январе клубы РПЛ могут договориться о расширении
17:17 Хоккей «Динамо» (Минск): За Пулккинена получим едва ли не самую большую компенсацию в истории клуба в КХЛ
17:15 Футбол Конте хочет видеть в «Интере» защитника «Челси» Алонсо
17:13 Хоккей Теему Пулккинен: Уйти из минского «Динамо» было моим решением
17:07 Футбол Видаль согласовал личный контракт с «Интером»
17:07 Фигурное катание Алена Косторная: Больше радовалась не баллам и прокату, а тому что сказала Тутберидзе
Начался суд над полицейскими, упустившими «петрозаводского маньяка»
Начался суд над полицейскими, упустившими «петрозаводского маньяка»
Владимир Путин назначил нового главу УМВД по Тюменской области. Когда его представят?
Как серпом по реставрации: в Волгограде памятник советской эпохи сдали в ремонт
Уважаемые знатоки, внимание, кроссворд: Город55 подводит итоги года
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика