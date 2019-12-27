Станислава Константинова: Судейство строгое, но я с ним соглашусь Константинова идет девятой после короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

Российская фигуристка Станислава Константинова подвела итоги своего выступления в короткой программе на чемпионате России в Красноярске и высказалась о судействе на турнире.

«Конечно, судейство строгое, но я с ним соглашусь, – приводит «Р-Спорт» слова 19-летней фигуристки. – Не все было идеально, но я сделала большой шаг после провальной первой половины сезона».

Отметим, что Константинова без явных ошибок откатала короткую программу и получила от судей 66,00 балла, что позволяет ей занимать девятое место.

Произвольная программа у женщин пройдет в субботу. Начало прокатов – 15:00 (мск).