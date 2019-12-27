Евгения Медведева: Сделала максимум того, что могла, к сожалению - Советский спорт
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27 декабря 2019 18:25Фигурное катаниеЛипкин Антон

Евгения Медведева: Сделала максимум того, что могла, к сожалению

Медведева занимает пятое место после короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала свой прокат в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

«Я сделала максимум того, что могла, к сожалению. Болит нога», – приводит «Р-Спорт» слова 20-летней фигуристки.

Отметим, что Медведева чисто исполнила двойной аксель и тройной риттбергер, но не докрутила тройной тулуп в каскаде с тройным флипом. Она получила за свой прокат 71,08 балла и занимает пятое место после Алены Косторной, Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой.

Произвольная программа у женщин пройдет в субботу. Начало прокатов – 15:00 (мск).

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