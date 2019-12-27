Брайан Орсер: Медведева - боец, ее выступление можно назвать чудом Канадский специалист оценил выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.

- Она боец, ее выступление можно назвать чудом. Теперь мы должны успешно справиться завтра, - цитирует Орсера ТАСС.

Ранее стало известно, что Медведевой пришлось выступать в коньках, которые сломались у нее в на предстартовой тренировке.

Добавим, что после короткой программы Медведева, набрав 71,08 балла, занимает пятое место.

Произвольную программу фигуристки представят в субботу.