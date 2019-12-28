Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой Российская фигуристка Евгения Медведева досрочно завершила тренировку перед выступлением с произвольной программой на чемпионате России.

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Как сообщает ТАСС, Медведева пропустила большую часть прыжков на тренировке, сделав только каскад из тройного сальхова и тройного тулупа. Остальные прыжки, обозначенные в произвольной программе спортсменки, она сделала в один оборот.

Напомним, что 20-летняя фигуристка, получив от судей за прокат короткой программы 71,08 балла, занимает пятое место.

Добавим, что после короткой программы в соревнованиях у женщин лидирует 16-летняя Алена Косторная, набравшая 89,96 балла. На второй строчке расположилась Анна Щербакова (79,93), замыкает тройку лучших Александра Трусова (76,46).