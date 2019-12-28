Александр Горшков: Решения об участии Медведевой в произвольной программе пока нет

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков высказался о возможном снятии двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.
«Да, проблема действительно существует, – приводит ТАСС слова Горшкова. – Но окончательного решения об участии Жени в произвольной программе пока еще нет».
Напомним, в четверг 20-летняя российская фигуристка повредила ботинок на тренировке. Новые ботинки были приобретены, но в короткой программе Медведева выступала в старых.
В итоге она чисто исполнила двойной аксель и тройной риттбергер, но не докрутила тройной тулуп в каскаде с тройным флипом и занимает пятое место.
Произвольная программа у женщин пройдет в субботу. Начало прокатов – 15:00 (мск).
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