Максим Траньков: Вряд ли можно чувствовать себя спокойно, когда у соперницы заявлено пять четверных

- Вряд ли можно чувствовать себя спокойно на скользком льду. Тем более когда у одной из твоих соперниц заявлено пять четверных в произвольной, а у тебя ни одного. Никто сейчас не может быть спокоен, - приводит слова Транькова RT.
Добавим, что после короткой программы в соревнованиях у женщин лидирует 16-летняя Алена Косторная, набравшая 89,96 балла. На второй строчке расположилась Анна Щербакова (79,93), замыкает тройку лучших Александра Трусова (76,46).
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