Максим Траньков: Вряд ли можно чувствовать себя спокойно, когда у соперницы заявлено пять четверных Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков не считает, что Алене Косторной уже гарантирована победа на чемпионате России.

- Вряд ли можно чувствовать себя спокойно на скользком льду. Тем более когда у одной из твоих соперниц заявлено пять четверных в произвольной, а у тебя ни одного. Никто сейчас не может быть спокоен, - приводит слова Транькова RT.

Добавим, что после короткой программы в соревнованиях у женщин лидирует 16-летняя Алена Косторная, набравшая 89,96 балла. На второй строчке расположилась Анна Щербакова (79,93), замыкает тройку лучших Александра Трусова (76,46).