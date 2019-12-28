Максим Траньков: Вряд ли можно чувствовать себя спокойно, когда у соперницы заявлено пять четверных - Советский спорт
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28 декабря 2019 12:58Фигурное катание

Максим Траньков: Вряд ли можно чувствовать себя спокойно, когда у соперницы заявлено пять четверных

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков не считает, что Алене Косторной уже гарантирована победа на чемпионате России.

- Вряд ли можно чувствовать себя спокойно на скользком льду. Тем более когда у одной из твоих соперниц заявлено пять четверных в произвольной, а у тебя ни одного. Никто сейчас не может быть спокоен, - приводит слова Транькова RT.

Добавим, что после короткой программы в соревнованиях у женщин лидирует 16-летняя Алена Косторная, набравшая 89,96 балла. На второй строчке расположилась Анна Щербакова (79,93), замыкает тройку лучших Александра Трусова (76,46).

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