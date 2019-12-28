Виктория Синицина: Мы выполнили задачу и будем работать еще больше Синицина и Кацалапов стали чемпионами России.

Чемпионка России Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, после победы на чемпионате России в Красноярске поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Всем привет! Я хочу высказать нереальную благодарность всем тем, кто нас поддерживал и переживал! Спасибо. Чемпионат России – один из самых сложных стартов. После Турина оставалось немного времени, чтобы прийти в себя и начать подготовку.

Мы выполнили нашу задачу и хотим, точнее будем работать еще больше, чтобы радовать вас – наших болельщиков, родных и близких. А теперь впереди самый сказочный праздник, так что с наступающим Новым годом!», – написала 24-летняя Синицина в инстаграме.

Отметим, что после двух побед на этапах Гран-при Синицина и Кацалапов заняли шестое место в финале Гран-при. На чемпионате России пара побеждает во второй раз подряд.