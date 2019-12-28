Медведева снялась с произвольной программы на чемпионате России Двукратная чемпионка мира не включена в список участников.

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не будет выступать в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.

20-летняя фигуристка не включена в список участников, который опубликован на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, после короткой программы Медведева занимала пятое место, получив за свой прокат 71,08 балла.

Отметим, что на тренировке перед короткой программой Медведева сломала ботинок и выступала в нем несмотря на то, что ей был приобретен новый.

Произвольная программа у женщин пройдет в субботу. Начало прокатов – 15:00 (мск).