Евгения Медведева: Для меня это очень сложное и глубоко неприятное решение - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 декабря 2019 16:11Фигурное катание

Евгения Медведева: Для меня это очень сложное и глубоко неприятное решение

Двукратная чемпионка мира не включена в список участников.

Евгения Медведева объяснила свое решение отказаться от выступления в произвольной программе на чемпионате России.

– За день до короткой программы на официальной тренировке я упала с прыжка и подо мной сломался ботинок. Новой пары не нашлось. Нашли что-то приближенное, но ничего хорошего не вышло, лезвие вернули на старый ботинок. На вчерашний день хватило, сделала максимум того, что было возможным.

Речь о снятии не шла до сегодняшней утренней тренировки, на которой я поняла, что с коньком совсем все плохо. Ботинкам нет еще месяца, и никто не предвидел такой ситуации, это не катастрофа, но не за один день до серьезных соревнований. Боюсь, что сегодня было опасно для здоровья выступать. Этим и мотивировалось мое решение. Для меня это очень сложное и глубоко неприятное решение, – передает слова Медведевой Sport24.ru со ссылкой на Первый канал.

Напомним, после короткой программы Медведева занимала пятое место, получив за свой прокат 71,08 балла.

Отметим, что на тренировке перед короткой программой Медведева сломала ботинок и выступала в нем несмотря на то, что ей был приобретен новый.

Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Софья Самодурова: Выложилась на 100 процентов, старалась порадовать родной город Брайан Орсер: Медведева была в фантастической форме Евгения Медведева: Для меня это очень сложное и глубоко неприятное решение
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав
Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзы На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место. 20.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
СБР опубликовал составы на январские этапы Кубка мира Мартен Фуркад: Сейчас Йоханнес Бе непобедим Кристина Резцова: Если на Кубке мира попросят пробежать в нижнем белье, то пробегу
Судьи помогают «Крыльям» и «Зениту» и убивают «Оренбург» и «Краснодар» Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин подводит итоги первой части сезона в своем традиционном рейтинге. 25.12.2019 16:30 Футбол Левитин Владимир
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
В РФС закручивают гайки. Информационные Много решений было принято на вторничном заседании исполкома РФС. Жаль, что революций не случилось. Так еще и не со всеми мелкими, рутинными заявлениями есть согласие у многих журналистов. Своими впечатлениями делится главный редактор «Советского спорта». 24.12.2019 23:30 Футбол Яременко Николай
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Новости
17:03 Лыжный спорт Устюгов победил в масс-старте «Тур де Ски», Большунов - третий
16:55 Футбол «Тоттенхэм» хочет обменять Эриксена на Бэйла
16:44 Фигурное катание Софья Самодурова: Выложилась на 100 процентов, старалась порадовать родной город
16:37 Лыжный спорт Йохауг выиграла первую гонку «Тур де Ски», Непряева – шестая
16:36 ММА Федор Емельяненко попросил болельщиков молиться за него (фото)
16:20 Хоккей «Сибирь» по буллитам обыграла «Куньлунь»
16:14 Фигурное катание Брайан Орсер: Медведева была в фантастической форме
16:11 Фигурное катание Евгения Медведева: Для меня это очень сложное и глубоко неприятное решение
16:04 Футбол Инсинье может сменить «Наполи» на «Эвертон»
15:56 Футбол Анчелотти заблокировал переход Ришарлисона в «Манчестер Юнайтед»
15:46 Футбол «Ювентус» нацелился на голкипера «Барселоны»
15:41 Футбол «Барселона» отдала Аленью в аренду в «Бетис»
15:38 Футбол Иньеста отклонил три предложения из MLS
15:05 Биатлон Владимир Драчев: У Кайшевой и Сливко есть все шансы на Кубок IBU
14:58 Фигурное катание Бойкова и Козловский стали чемпионами России
14:54 Хоккей Кирилл Марченко: У Канады всегда быстрые ребята, которые играют в агрессивный хоккей
14:51 Фигурное катание Медведева снялась с произвольной программы на чемпионате России
14:48 Хоккей Тренер сборной Канады: Будем играть со сборной России также агрессивно, как и против США
14:46 Фигурное катание Виктория Синицина: Мы выполнили задачу и будем работать еще больше
14:42 Хоккей Тренер сборной Канады: Россия уступила в первом матче и будет голодной до победы
"Газпром" выплатил 2,9 млрд долларов украинскому "Нафтогазу"
Кадровые перестановки и суровый приговор матери-одиночки: итоги недели Карелии
Итоги недели в Башкирии: заживем получше — будем праздновать
Открытие главной елки и ледового городка Нижнего Тагила. Как это было
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика