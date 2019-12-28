Евгения Медведева: Для меня это очень сложное и глубоко неприятное решение Двукратная чемпионка мира не включена в список участников.

Евгения Медведева объяснила свое решение отказаться от выступления в произвольной программе на чемпионате России.

– За день до короткой программы на официальной тренировке я упала с прыжка и подо мной сломался ботинок. Новой пары не нашлось. Нашли что-то приближенное, но ничего хорошего не вышло, лезвие вернули на старый ботинок. На вчерашний день хватило, сделала максимум того, что было возможным.

Речь о снятии не шла до сегодняшней утренней тренировки, на которой я поняла, что с коньком совсем все плохо. Ботинкам нет еще месяца, и никто не предвидел такой ситуации, это не катастрофа, но не за один день до серьезных соревнований. Боюсь, что сегодня было опасно для здоровья выступать. Этим и мотивировалось мое решение. Для меня это очень сложное и глубоко неприятное решение, – передает слова Медведевой Sport24.ru со ссылкой на Первый канал.

Напомним, после короткой программы Медведева занимала пятое место, получив за свой прокат 71,08 балла.

Отметим, что на тренировке перед короткой программой Медведева сломала ботинок и выступала в нем несмотря на то, что ей был приобретен новый.