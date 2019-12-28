Брайан Орсер: Медведева была в фантастической форме Брайан Орсер, тренер Евгении Медведевой, прокомментировал решение российской фигуристки отказаться от выступления в произвольной программе на чемпионате России.

– Нам понадобится некоторое время, чтобы разобраться в этой печальной ситуации. Конечно, мы не хотели вот так закончить сезон. Медведева была в фантастической форме, она была подготовлена к этому турниру. Конькам всего несколько недель, поэтому мы не ожидали этого. Это трагически ужасно после тяжелой работы, – приводит слова Орсера Sport24.ru.

Напомним, после короткой программы Медведева занимала пятое место, получив за свой прокат 71,08 балла.

Отметим, что на тренировке перед короткой программой Медведева сломала ботинок и выступала в нем несмотря на то, что ей был приобретен новый.