Софья Самодурова: Выложилась на 100 процентов, старалась порадовать родной город Российская фигуристка Софья Самодурова оценила свое выступление в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.

Загрузка... – Выложилась на 100 процентов, старалась радовать родную публику, родной город. Прокатом довольна процента на 93. Прокат дался эмоционально и тяжело, – приводит слова Самодуровой «РИА Новости». Добавим, что Самодурова по итогам обеих программ набрала 192,08 балла.