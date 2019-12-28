Станислава Константинова: Мы все видели, что Медведевой было очень непросто Фигуристка Станислава Константинова прокомментировала решение Евгении Медведевой отказаться от выступления в произвольной программе на чемпионате России.

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– Это очень тяжело, я сама не раз каталась и выступала на сломанных коньках, даже в этом сезоне, результат был совсем не хорошим. Конечно, когда ломается конек, ты не можешь делать ничего - ни катиться, ни прыгать. Мы все видели, что Жене было очень непросто, возможно, это было правильное решение, чтобы не травмироваться, – приводит слова Константиновой «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Медведева отказалась от выступления в произвольной программе. После короткой программы фигуристка занимала пятое место, получив за свой прокат 71,08 балла.

Отметим, что на тренировке перед короткой программой Медведева сломала ботинок и выступала в нем несмотря на то, что ей был приобретен новый.