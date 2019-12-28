Алексей Мишин: Туктамышева будет пытаться сделать четверной и дальше, важно было начать

– Трудно соединить четверной прыжок и тройной аксель. Четверной она выучила несколько недель назад. Будем пытаться это сделать (соединить в этом сезоне). Здесь важно было начать, – цитирует Мишина «РИА Новости».
Добавим, что Туктамышева получила от судей 128,89 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 204,63 балла.
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