Алексей Мишин: Туктамышева будет пытаться сделать четверной и дальше, важно было начать Алексей Мишин, тренер Елизаветы Туктамышевой, рассказал, что фигуристка и дальше будет пытаться исполнить четверной прыжок.

– Трудно соединить четверной прыжок и тройной аксель. Четверной она выучила несколько недель назад. Будем пытаться это сделать (соединить в этом сезоне). Здесь важно было начать, – цитирует Мишина «РИА Новости».

Добавим, что Туктамышева получила от судей 128,89 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 204,63 балла.