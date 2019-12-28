15-летняя Щербакова во второй раз подряд выиграла чемпионат России Косторная заняла второе место.

Москвичка Анна Щербакова в Красноярке во второй раз кряду стала чемпионкой России в женском одиночном катании. Показав в произвольной программе результат 181,94, 15-летняя фигуристка превзошла суммарный результат победительницы Гран-при Алены Косторной, которая лидировала после короткой программы, опережая соперницу на десять баллов.

Итоговая сумма Щербаковой – 261,87. У Косторной – 259,83.

Бронзовой призерской чемпионата России стала еще одна москвичка и воспитанница Этери Тутберидзе Александра Трусова (226,26).

Трое лучших фигуристок чемпионата России Щербакова, Косторная и Трусова выступят на чемпионате Европы в австрийском Граце. Континентальное первенство пройдет в с 20 по 26 января.

Напомним, что Евгения Медведева снялась с произвольной программы. После короткой программы двукратная чемпионка мира занимала пятое место, получив за свой прокат 71,08 балла.

На тренировке перед короткой программой Медведева сломала ботинок и выступала в нем несмотря на то, что ей был приобретен новый. Свое решение сняться с произвольной программы Евгения объяснила «опасениями за свое здоровье».

Красноярск (Россия)

Чемпионат России

Женщины

Итог

1. Анна Щербакова (Москва) – 261,87

2. Алена Косторная (Москва) – 259,83

3. Александра Трусова (Москва) – 226,26

4. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 204,63

5. Ксения Синицына (Москва) – 202,96

6. Анна Фролова (Москва) – 199,29

7. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) – 196,99

8. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 194,89

9. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 192,08

10. Анастасия Губанова (Санкт-Петербург) – 190,06

11. Ксения Цибинова (Москва) – 189,85

12. Серафима Саханович (Санкт-Петербург) – 189,95

13. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 187,40

14. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 174,66

15. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 170,33

16. Анастасия Грачева (Москва) – 169,15

Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Москва) – 181,94

2. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 180,34

3. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 170,33

4. Алена Косторная (Москва) – 169,97

5. Александра Трусова (Москва) – 149,83

6. Ксения Синицына (Москва) – 143,24

7. Анна Фролова (Москва) – 132,84

8. Ксения Цибинова (Москва) – 130,91

9. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) – 130,14

10. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 128,89

11. Анастасия Губанова (Санкт-Петербург) – 129,19

12. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 128,72

13. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 127,70

14. Серафима Саханович (Санкт-Петербург) – 121,98

15. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 114,65

16. Анастасия Грачева (Москва) – 112,68