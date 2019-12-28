15-летняя Щербакова во второй раз подряд выиграла чемпионат России

Москвичка Анна Щербакова в Красноярке во второй раз кряду стала чемпионкой России в женском одиночном катании. Показав в произвольной программе результат 181,94, 15-летняя фигуристка превзошла суммарный результат победительницы Гран-при Алены Косторной, которая лидировала после короткой программы, опережая соперницу на десять баллов.
Итоговая сумма Щербаковой – 261,87. У Косторной – 259,83.
Бронзовой призерской чемпионата России стала еще одна москвичка и воспитанница Этери Тутберидзе Александра Трусова (226,26).
Трое лучших фигуристок чемпионата России Щербакова, Косторная и Трусова выступят на чемпионате Европы в австрийском Граце. Континентальное первенство пройдет в с 20 по 26 января.
Напомним, что Евгения Медведева снялась с произвольной программы. После короткой программы двукратная чемпионка мира занимала пятое место, получив за свой прокат 71,08 балла.
На тренировке перед короткой программой Медведева сломала ботинок и выступала в нем несмотря на то, что ей был приобретен новый. Свое решение сняться с произвольной программы Евгения объяснила «опасениями за свое здоровье».
Красноярск (Россия)
Чемпионат России
Женщины
Итог
1. Анна Щербакова (Москва) – 261,87
2. Алена Косторная (Москва) – 259,83
3. Александра Трусова (Москва) – 226,26
4. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 204,63
5. Ксения Синицына (Москва) – 202,96
6. Анна Фролова (Москва) – 199,29
7. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) – 196,99
8. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 194,89
9. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 192,08
10. Анастасия Губанова (Санкт-Петербург) – 190,06
11. Ксения Цибинова (Москва) – 189,85
12. Серафима Саханович (Санкт-Петербург) – 189,95
13. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 187,40
14. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 174,66
15. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 170,33
16. Анастасия Грачева (Москва) – 169,15
Произвольная программа
1. Анна Щербакова (Москва) – 181,94
2. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 180,34
3. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 170,33
4. Алена Косторная (Москва) – 169,97
5. Александра Трусова (Москва) – 149,83
6. Ксения Синицына (Москва) – 143,24
7. Анна Фролова (Москва) – 132,84
8. Ксения Цибинова (Москва) – 130,91
9. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) – 130,14
10. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 128,89
11. Анастасия Губанова (Санкт-Петербург) – 129,19
12. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 128,72
13. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 127,70
14. Серафима Саханович (Санкт-Петербург) – 121,98
15. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 114,65
16. Анастасия Грачева (Москва) – 112,68