Анна Щербакова: Есть нюансы, которые нужно исправлять, но я рада и довольна 15-летняя фигуристка прокомментировала вторую кряду победу на чемпионате России.

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Выиграв в Красноярске чемпионат России в женском одиночном катании, Анна Щербакова дала комментарий в прямом эфире «Первого канала»:

- Сегодня я очень нервничала, потому что задача была отобраться на чемпионат Европы. Я очень рада, что у меня получились прыжки. Могу сказать, что были кое-какие нюансы, которые я буду исправлять. Но на сегодняшний день я довольна. Хочу сказать огромное спасибо своим болельщикам. Спасибо, что поддерживаете и переживаете. Хочу пожелать всем продуктивного Нового года, и чтобы всех все задуманное сбылось!

Итоговая сумма Щербаковой – 261,87. Серебряный призер Алена Косторная набрала – 259,83. Третье место заняла Александра Трусова (226,26). Все трое – воспитанницы Этери Тутберидзе.

Далее девушки выступят на чемпионате Европы. Континентальное первенство пройдет в австрийском Граце с 20 по 26 января.

Год назад Щербакова стала лучшей на чемпионате России в Саранске с результатом (229,78). Трусова была второй (229,71), а Косторная – третьей (226,54).