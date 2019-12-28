Алена Косторная: Странная ситуация, ведь на тренировках делала все Победительница Гран-при стала второй на чемпионате России.

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На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске Алена Косторная не смогла стать лучшей, хотя после короткая программы опережала будущую чемпионку Анну Щербакову на десять баллов. В итоговом протоколе Косторная заняла второе место, в сумме проиграв Щербаковой два балла. Победительница финала Гран-при прокомментировала свой результат в прямом эфире «Первого канала».

- В произвольной программе у тебя были два потрясающих тройных акселя, а на двойном почему-то вдруг ошиблась. Устала немножко?

- Не знаю. Так получилось. Буду работать.

- Какие в целом ощущения от проката и чемпионата России?

- Прокатом я недовольна, потому что могу кататься намного лучше. На тренировках в целом я все делала, поэтому это очень странная ситуация, что я очень плохо провела шестиминутку. Но, в то же время рада, что удалось отобраться . Всем большое спасибо за поддержку. Спасибо, что переживали и болели за меня. Всех с Новым годом!

Косторная, Щербакова и Александра Трусова, выигравшая в Красноярске бронзу, представят Россию на чемпионате Европы в австрийском Граце. Соревнования пройдут с 20 по 26 января.