Александра Трусова: Очень расстроилась, ведь плохо откатала произвольную программу 15-летняя фигуристка стала третьей на чемпионате России в Красноярске.

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На первенстве страны в Красноярске Александра Трусова, как и в финале Гран-при в Турине заняла третье место. Из-за ошибок в произвольной программе она уступила более 35 баллов чемпионке Анне Щербаковой. После завершения соревнований Трусова прокомментировала свое выступление в прямом эфире «Первого канала»:

– Я очень расстроилась, потому что очень плохо откатала произвольную программу. В то же время я рада, что получилось отобраться на чемпионаты Европы и мира. Но, конечно, это было очень плохо. Мы готовились к чемпионату России, и не было ощущения, что скоро Новый год. Однако сейчас я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом!

Все трое лучших российских фигуристок чемпионата России представляют Москву и являются воспитанницами Этери Тутберидзе. В январе следующего года Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова представят Россию на чемпионате Европы в австрийском Граце.