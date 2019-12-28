Сергей Шахрай: Будем ждать Медведеву в новом сезоне Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай рассказал, почему Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию.

– Я слышал, что состояние ботинка Медведевой не позволило ей выступить в произвольной программе. Это реальная проблема, ботинки у фигуристов такого класса – вещь эксклюзивная. Его не купишь в магазине спорттовары. Ботинок лопнул, Женя его заклеила, этого хватило для выступления в короткой программе. Но в произвольной с таким инвентарем выступать, видимо, уже было не реально. В Красноярске точно замену этому ботинку не найти.

Женя извинилась перед своими болельщиками со слезами на глазах. И заявила, что будет готовиться к новому сезону, чтобы порадовать своих болельщиков. Добавила, что у нее уже есть новая музыка, видимо, для произвольной программы. Будем ждать Медведеву в новом сезоне.

Напомним, что победительницей чемпионата России стала Анна Щербакова, Алена Косторная – вторая, Александра Трусова – третья.