Сергей Шахрай: Косторная справилась с тройными акселями, но у нее нет четверных

Напомним, что победительницей чемпионата России стала Анна Щербакова, Косторная – вторая, Александра Трусова – третья.
– Косторная справилась со своими тройными акселями, но у нее в программе нет четверных прыжков. Были небольшие ошибки в двух элементах, но это не могло сильно повлиять на оценки. Но когда у соперницы четыре четверных, при такой острой конкуренции с этим арсеналом без четверных выиграть сложно. Да и само катание у Алены было неидеальным.
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