Сергей Шахрай: Косторная справилась с тройными акселями, но у нее нет четверных Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай – о выступлении Алены Косторной на чемпионате России по фигурному катанию.

Напомним, что победительницей чемпионата России стала Анна Щербакова, Косторная – вторая, Александра Трусова – третья.

– Косторная справилась со своими тройными акселями, но у нее в программе нет четверных прыжков. Были небольшие ошибки в двух элементах, но это не могло сильно повлиять на оценки. Но когда у соперницы четыре четверных, при такой острой конкуренции с этим арсеналом без четверных выиграть сложно. Да и само катание у Алены было неидеальным.