Алена Косторная: Нужно пробовать новые элементы, усложнять программу В Красноярске завершается чемпионат России по фигурному катанию.

Российская фигуристка Алена Косторная подвела итоги чемпионата страны.

«Было обидно - был достаточно большой запас по короткой программе, и потом его не хватило в произвольной, значит, нужно пробовать новые элементы, усложнять программу. И кататься чисто, а не теряя на тех прыжках, где могла набрать достаточно много плюсов. Буду серьезнее и внимательнее ко всему относиться, стараться быть более дисциплинированной», - цитирует Косторную ТАСС.

Напомним, вчера Косторная заняла второе место на чемпионате России. Победу одержала Анна Щербакова, замкнула тройку призеров Александра Трусова.

Трое лучших фигуристок по итогам чемпионата страны выступят на чемпионате Европы в австрийском Граце. Континентальное первенство пройдет с 20 по 26 января.