Елизавета Туктамышева: Решиться на четверной было непросто, но желание перебило все - Советский спорт
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29 декабря 2019 20:54Фигурное катание

Елизавета Туктамышева: Решиться на четверной было непросто, но желание перебило все

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева – о своем решение исполнить четверной прыжок в произвольной программе на чемпионате России.

«Поддержка, организация, подарки, выступления - все было супер.

Во-первых, я рада, что пошла на четверной. Решиться на это было непросто, но желание перебило все.

Во-вторых, столько добрых писем и слов от вас просто поражают, спасибо всем! Давно не было настолько сумасшедшей поддержки.

В-третьих, я довольна собой. Главное - опыт. Он получен, выводы сделаны и есть настрой на дальнейший рост.

Все идет так, как и должно идти. Спасибо вам», - написала Туктамышева в своем Instagram.

Напомним, что Туктамышева получила от судей 128,89 балла за произвольную программу, набрала по сумме двух прокатов 204,63 балла и заняла четвертое место на чемпионате России. В произвольной программе фигуристка впервые в карьере попыталась исполнить четверной тулуп, но упала.

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ЧР удался. ⠀ Поддержка, организация, подарки, выступления - все было супер. ⠀ Во-первых, я рада, что пошла на четверной. Решиться на это было непросто, но желание перебило все. ⠀ Во-вторых, столько добрых писем и слов от вас просто поражают, спасибо всем! Давно не было настолько сумасшедшей поддержки. ⠀ В-третьих, я довольна собой. Главное - опыт. Он получен, выводы сделаны и есть настрой на дальнейший рост. ⠀ Все идёт так, как и должно идти. Спасибо вам. ⠀ ____ ⠀ Krasnoyarsk fire! CR was a success ⠀ Support, organization, gifts, speeches - everything was super. ⠀ First of all, I'm glad I went for the quad. It was not easy to decide on this, but the desire interrupted everything. ⠀ Secondly, so many good letters and words from you are simply amazing, thanks to everyone! For a long time there was no such crazy support. ⠀ Thirdly, I am satisfied with myself. The main thing is experience. It is received, conclusions are made and there is a mood for further growth. ⠀ Everything is going as it should. Thanks

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

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