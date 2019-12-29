Елизавета Туктамышева: Решиться на четверной было непросто, но желание перебило все Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева – о своем решение исполнить четверной прыжок в произвольной программе на чемпионате России.

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«Поддержка, организация, подарки, выступления - все было супер.

Во-первых, я рада, что пошла на четверной. Решиться на это было непросто, но желание перебило все.

Во-вторых, столько добрых писем и слов от вас просто поражают, спасибо всем! Давно не было настолько сумасшедшей поддержки.

В-третьих, я довольна собой. Главное - опыт. Он получен, выводы сделаны и есть настрой на дальнейший рост.

Все идет так, как и должно идти. Спасибо вам», - написала Туктамышева в своем Instagram.

Напомним, что Туктамышева получила от судей 128,89 балла за произвольную программу, набрала по сумме двух прокатов 204,63 балла и заняла четвертое место на чемпионате России. В произвольной программе фигуристка впервые в карьере попыталась исполнить четверной тулуп, но упала.