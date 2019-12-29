Ирина Слуцкая: Ждем чемпионата Европы, уверена, что будет очень жарко Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию.

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«Итак, тройка сильнейших определена, теперь Новый Год, а дальше ждем чемпионата Европы. Уверена, что будет очень жарко, интересно и волнительно! Такого состава Старый Свет еще не видел! Эээх, сотрясем Европу!» - написала Слуцкая в своем Instagram.

Напомним, что на чемпионате России победу второй раз подряд одержала Анна Щербакова. Второе место заняла Алена Косторная, бронзовая медаль досталась Александре Трусовой.