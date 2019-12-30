Александр Жулин: Трудно предположить, кто из наших фигуристок победит на чемпионате Европы

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин предположил, что российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова могут усложнить свои программы перед чемпионатами Европы и мира.
«Наши девушки будут в лидерах, но вот кто победит, теперь сказать очень сложно. Каждая из них наверняка попробует еще больше усложнить программу. На этот раз сильнее всех оказалась Щербакова - у нее действительно был феноменальный прокат. Когда у спортсменки в программе два четверных лутца и четверной флип, оценка, конечно, сильно вырастает. Зал после ее выступления стоял, и после такого номера встал бы любой зал. Зритель чувствует, когда по-настоящему круто», - заявил Жулин RT.
Напомним, Щербакова выиграла первенство страны в Красноярске. Косторная заняла второе место, а Трусова замкнула тройку призеров.
Все три фигуристки представят Россию на чемпионате Европы в австрийском Граце. Континентальное первенство пройдет с 20 по 26 января.
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