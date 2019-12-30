Анна Щербакова: Спасибо, Красноярск, за такой теплый прием

Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку на завершившемся первенстве страны.
«Ну что, первая половина соревновательного сезона завершилась чемпионатом России! И это второй раз, когда я в нем участвую. Могу сказать, что на этот раз мне было намного волнительнее! От чего еще приятнее результат.
Я очень хочу поблагодарить моих тренеров! Ведь на этом чемпионате была непростая задача: отбор на главные старты сезона, а также 3 четверных прыжка в произвольной, и мы справились! Огромное спасибо за поддержку, правильный настрой и веру в меня.
И, конечно, хочется поблагодарить Красноярск за такой теплый прием, несмотря на -30. Мне было безумно приятно чувствовать вашу поддержку, видеть очень милые плакаты на трибунах, вы подарили мне невероятные эмоции и энергию!
СПАСИБО!
Ну а сейчас есть немного времени отдохнуть, провести время вместе со всей семьей, которая тоже за меня очень переживала, я вас очень люблю.
И в новом году с новыми силами возвращаемся к тренировкам!», – написала спортсменка в Instagram.
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке ДэвисаВ первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу.18.11.2019 23:15ТеннисМысин Николай
Наиль Умяров: Быстро поняли, чего хочет Тедеско19-летний полузащитник «Спартака», ставший лауреатом премии «Первый выход», подвел итоги 2019 года для себя и команды.26.12.2019 15:30ФутболГригорьевская Юлия
Дмитрий Яшкин: Соперник удивлен? Да я сам себя перехитрилАвтор дубля в матче с ЦСКА, нападающий московского «Динамо» – о победе в столичном дерби.25.12.2019 22:45ХоккейКузютина Елена
«Болеро» от бога. Тарасова и Морозов покорили всех на чемпионате РоссииВ Красноярске стартовало первенство страны. Короткую программу в соревнованиях спортивных пар выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.26.12.2019 18:45Фигурное катаниеТигай Лев
Не «достали» Достала. Российская «молодежка» проиграла чехам на старте МЧММолодежная сборная России начала свой путь за медалями чемпионата мира матчем против хозяев турнира чехов. Получилось не очень, вратарь Лукаш Достал творил чудеса.26.12.2019 20:15ХоккейТрофименко Кирилл
Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда РоссииОгненное интервью бывшего бойца UFC.16.12.2019 11:00ММАУсачев Владислав
К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестаяВторой этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте.15.12.2019 18:15БиатлонТигай Лев
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис ЛебедевРоссийский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну.20.12.2019 20:00БоксУсачев Владислав
Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзыНа этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место.20.12.2019 18:30БиатлонТигай Лев
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфиналеСборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии.21.11.2019 22:30ТеннисМысин Николай