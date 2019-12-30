Анна Щербакова: Спасибо, Красноярск, за такой теплый прием В Красноярске завершился чемпионат России.

Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку на завершившемся первенстве страны.

«Ну что, первая половина соревновательного сезона завершилась чемпионатом России! И это второй раз, когда я в нем участвую. Могу сказать, что на этот раз мне было намного волнительнее! От чего еще приятнее результат.

Я очень хочу поблагодарить моих тренеров! Ведь на этом чемпионате была непростая задача: отбор на главные старты сезона, а также 3 четверных прыжка в произвольной, и мы справились! Огромное спасибо за поддержку, правильный настрой и веру в меня.

И, конечно, хочется поблагодарить Красноярск за такой теплый прием, несмотря на -30. Мне было безумно приятно чувствовать вашу поддержку, видеть очень милые плакаты на трибунах, вы подарили мне невероятные эмоции и энергию!

СПАСИБО!

Ну а сейчас есть немного времени отдохнуть, провести время вместе со всей семьей, которая тоже за меня очень переживала, я вас очень люблю.

И в новом году с новыми силами возвращаемся к тренировкам!», – написала спортсменка в Instagram.

Напомним, Щербакова выиграла первенство страны в Красноярске. Алена Косторная заняла второе место, а Александра Трусова замкнула тройку призеров.

Все три фигуристки представят Россию на чемпионате Европы в австрийском Граце. Континентальное первенство пройдет с 20 по 26 января.