Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе в танцах на льду на чемпионате России Первенство страны завершилось в Красноярске.

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал высказывания Татьяны Тарасовой в эфире Первого канала о предвзятом судействе в танцах на льду на чемпионате России.

«Намекать на нечестное первое место Виктории Синициной и Никиты Кацалапова - это неуважение к спортсменам и тренерской команде. Безусловно, Тарасова очень авторитетный специалист. Но я считаю, что, если ты являешься рупором федерального канала, непозволительно говорить на весь мир такие вещи», - цитирует Жулина RT.

Напомним, ученики Жулина Синицина и Кацалапов во второй раз подряд выиграли чемпионат России.

Серебро завоевали Александра Степанова и Иван Букин, бронза - у Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Все призеры представляют Москву.