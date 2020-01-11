Хавронина и Чиризано лидируют в танцах на льду, Синицына вторая после короткой программы

На третьих Зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне завершились соревнования танцевальных дуэтов фигуристов в ритм-танцем. Первая два места юные спортсмены из России.
Ирина Хавронина и Дарио Чиризано показали лучший результат (63,52), а Софья Тютюнина и Александр Шустицкий заняли второе место (62,64). На третьем идут канадцы Натали Д’Алессандро и Брюс Уэделл (59,61).
В соревнованиях девушек в одиночном катании короткую программу выиграла кореянка Ю Ен (73,51). Вслед за представительницей Азии располагаются россиянки Ксения Синицына (71,77) и Анна Фролова (69,07).
Медали в танцах и на льду и женском одиночном фигурном катании будут разыграны в понедельник 13 января, когда состоятся участники соревнований покажут произвольные программы.
Зимние юношеские Олимпийские игры
Лозанна (Швейцария)
Фигурное катание
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Ирина Хавронина – Дарио Чиризано (Россия) – 63,52
2. Софья Тютюнина – Александр Шустицкий (Россия) – 62,64
3. Натали Д’Алессандро – Брюс Уэделл (Канада) – 59,61
4. Мику Макита – Тайлер Гунара (Канада) – 58,47
5. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 57,02
6. Утана Йошида – Шинго Нишияма (Япония) – 56,38
7. Анна Чернявская – Олег Муратов (Украина) – 52,24
8. Дениза Чимлова – Вилем Хлавса (Чехия) – 50,06
Фигурное катание
Девушки
Короткая программа
1. Ю Ен (Корея) – 73,51
2. Ксения Синицына (Россия) – 71,77
3. Анна Фролова (Россия) – 69,07
4. Мана Кавабе (Япония) – 65,84
5. Алина Урушадзе (Грузия) – 63,10
6. Алесса Торнаги (Италия) – 62,19...