Хавронина и Чиризано лидируют в танцах на льду, Синицына вторая после короткой программы В швейцарской Лозанне продолжаются Зимние юношеские Олимпийские игры.

Загрузка...

На третьих Зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне завершились соревнования танцевальных дуэтов фигуристов в ритм-танцем. Первая два места юные спортсмены из России.

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано показали лучший результат (63,52), а Софья Тютюнина и Александр Шустицкий заняли второе место (62,64). На третьем идут канадцы Натали Д’Алессандро и Брюс Уэделл (59,61).

В соревнованиях девушек в одиночном катании короткую программу выиграла кореянка Ю Ен (73,51). Вслед за представительницей Азии располагаются россиянки Ксения Синицына (71,77) и Анна Фролова (69,07).

Медали в танцах и на льду и женском одиночном фигурном катании будут разыграны в понедельник 13 января, когда состоятся участники соревнований покажут произвольные программы.

Зимние юношеские Олимпийские игры

Лозанна (Швейцария)

Фигурное катание

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Ирина Хавронина – Дарио Чиризано (Россия) – 63,52

2. Софья Тютюнина – Александр Шустицкий (Россия) – 62,64

3. Натали Д’Алессандро – Брюс Уэделл (Канада) – 59,61

4. Мику Макита – Тайлер Гунара (Канада) – 58,47

5. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 57,02

6. Утана Йошида – Шинго Нишияма (Япония) – 56,38

7. Анна Чернявская – Олег Муратов (Украина) – 52,24

8. Дениза Чимлова – Вилем Хлавса (Чехия) – 50,06

Фигурное катание

Девушки

Короткая программа

1. Ю Ен (Корея) – 73,51

2. Ксения Синицына (Россия) – 71,77

3. Анна Фролова (Россия) – 69,07

4. Мана Кавабе (Япония) – 65,84

5. Алина Урушадзе (Грузия) – 63,10

6. Алесса Торнаги (Италия) – 62,19...





