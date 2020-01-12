Панфилова и Рылов победили в соревновании пар на юношеских Олимпийских играх Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золото юношеских Олимпийских игр в Лозанне в соревнованиях спортивных пар.

Загрузка... Российская пара получила от судей за прокат произвольной программы 127,47 балла и, набрав в сумме 199,21 балла, заняла итоговое первое место. Серебряные медали завоевали россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (175,42 балла). Замкнули тройку лучших Алина Бутаева и Лука Берулава (157,29) из Грузии. Добавим, что юношеские Олимпийские игры в Лозанне (Швейцария) завершатся 22 января.