Станислава Константинова: Если останусь без Гран-при, буду кататься на «первенствах бензоколонки» Российская фигуристка заняла 13-е место на чемпионате России в Красноярске.

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Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о том, как выкладывается на тренировках.

«Я впахиваю, я работаю на таком надрыве, будто все соки из себя выжимаю, – приводит ТАСС слова 19-летней фигуристки. – Но сейчас я думаю – в этой вечной гонке результат будет не столь хорош, нежели если ты будешь работать со светлой головой.

Да, у меня была паника. Но я люблю кататься. И дальше, если даже я останусь без Гран-при, я смогу кататься на Кубках, да пусть даже на «первенствах бензоколонки».

В нынешнем сезоне Константинова заняла 11-е место на этапах Гран-при Skate America и «Кубок Ростелеком». На чемпионате России в Красноярске она стала 13-й и не отобралась в сборную России на чемпионаты Европы и мира.

Добавим, что в 2018 году Константинова выступала на чемпионате мира (19-е место), а в 2019-м – на чемпионате Европы (четвертое место).